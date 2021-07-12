BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,063001-0,24AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,117536-0,15AvivaSA Em. ve Hay. D.B.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,063001-0,24
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,117536-0,15
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,124895-0,11
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,115135-0,09
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,060022-0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,063276-0,37
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,067020-0,31
Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF0,009887-0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF0,026761-0,23
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,016249-0,18
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,031663-0,15
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,105404-0,10
VEM Birinci Değişken EYF0,052848-0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,033181-0,12
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,029416-0,06
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,037990-0,03
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026424-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,016548-1,82
NN Hay. Em. Altın EYF0,032823-0,30
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,052822-0,30
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,052701-0,30
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,051866-0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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