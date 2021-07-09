En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,86 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,24 ile "HEM Hisse Senedi EYF" ve "ZEM Hisse Senedi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,86 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,24 ile "HEM Hisse Senedi EYF" ve "ZEM Hisse Senedi EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,065854 -1,86 HEM Hisse Senedi EYF 0,025958 -1,24 ZEM Hisse Senedi EYF 0,027001 -1,24 VEM Hisse Senedi EYF 0,101555 -1,22 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,035172 -1,19 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034413 -1,15 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,097438 -1,15 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,156595 -1,14 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,116984 -1,13 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,165273 -1,12 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara