En fazla kaybettiren BES fonları
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,90 ile "Anadolu Hayat Em. Sürdür.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,90 ile "Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF", yüzde 2,23 ile "Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF" ve yüzde 0,78 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. Sürdür. Hisse Senedi EYF
|0,009802
|-2,90
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,009886
|-2,23
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,067543
|-0,78
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038194
|-0,71
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,031990
|-0,67
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026561
|-0,66
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,034016
|-0,64
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,034706
|-0,63
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,067679
|-0,62
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,059137
|-0,59
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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