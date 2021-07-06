BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,114935-0,24HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,055771-0,18Fiba Em. ve Hay.D.B.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,114935 -0,24 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,055771 -0,18 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,084102 -0,17 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,059969 -0,17 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,138376 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,056396 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016261 -0,15 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,084665 -0,11 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018148 -0,10 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021340 -0,10 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,036633 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,033138 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,032369 -0,17 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052090 -0,17 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,057430 -0,17 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,051980 -0,17 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,053842 -0,17 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 495 bin liraya geriledi