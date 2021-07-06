BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,114935-0,24HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,055771-0,18Fiba Em. ve Hay.D.B.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,114935-0,24
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,055771-0,18
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,084102-0,17
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,059969-0,17
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,138376-0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,056396-0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,016261-0,15
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,084665-0,11
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,018148-0,10
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,021340-0,10
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,036633-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,033138-0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,032369-0,17
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,052090-0,17
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,057430-0,17
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,051980-0,17
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,053842-0,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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