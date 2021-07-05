BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,108505-0,24Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,104599-0,23Fiba Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,108505 -0,24 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,104599 -0,23 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,062467 -0,20 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,117453 -0,16 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,111462 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,068005 -0,44 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021362 -0,66 Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,019375 -0,09 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018167 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,020989 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017075 -1,21 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara