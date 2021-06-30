BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,109976-0,36Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,106009-0,36Fiba Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,109976-0,36
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,106009-0,36
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,063156-0,33
NN Hay. Em. Değ. EYF0,084010-0,31
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,112376-0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010504-0,26
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010670-0,11
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,023980-0,06
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010722-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,068655-1,15
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,115231-0,49
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,031603-0,28
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,169826-0,23
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,034655-0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,021716-2,00
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,020641-0,61
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,038896-0,57
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,031370-0,34
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF0,077950-0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,018691-0,17
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,029114-0,15
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,015955-0,09
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,028908-0,07
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,033265-0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,017328-1,20
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,053755-0,81
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,016295-0,81
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,051896-0,80
NN Hay. Em. Altın EYF0,032319-0,78
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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