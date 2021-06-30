BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,109976-0,36Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,106009-0,36Fiba Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,109976 -0,36 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,106009 -0,36 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,063156 -0,33 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,084010 -0,31 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,112376 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010504 -0,26 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010670 -0,11 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023980 -0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010722 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,068655 -1,15 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,115231 -0,49 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,031603 -0,28 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,169826 -0,23 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,034655 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021716 -2,00 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,020641 -0,61 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,038896 -0,57 Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,031370 -0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,077950 -0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018691 -0,17 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029114 -0,15 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015955 -0,09 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,028908 -0,07 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,033265 -0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017328 -1,20 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,053755 -0,81 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016295 -0,81 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,051896 -0,80 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032319 -0,78 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Düşüşünü sürdüren altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi Altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor