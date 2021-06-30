BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0461380,15VEM Borçlanma Araçları EYF0,0268680,15Garanti Em. Hay. Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,046138 0,15 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,026868 0,15 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,054786 0,14 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,078926 0,13 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,072002 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020027 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,056952 0,42 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,049508 0,40 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,100125 0,07 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,099195 0,06 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,134870 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019006 0,33 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018341 0,33 Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,067964 0,31 Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF 0,019322 0,27 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,036602 0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,037819 0,23 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048226 0,21 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026294 0,17 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,029857 0,15 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,068708 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,070155 0,05 ZEM Para Piyasası EYF 0,029668 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,081561 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,076998 0,05 VEM Para Piyasası EYF 0,073328 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Düşüşünü sürdüren altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi Altının gram fiyatı 498 lira seviyesinden işlem görüyor