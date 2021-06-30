BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0461380,15VEM Borçlanma Araçları EYF0,0268680,15Garanti Em. Hay. Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0461380,15
VEM Borçlanma Araçları EYF0,0268680,15
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0547860,14
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,0789260,13
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF0,0720020,13
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0200270,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0569520,42
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0495080,40
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1001250,07
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0991950,06
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,1348700,05
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0190060,33
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0183410,33
Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF0,0679640,31
Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF0,0193220,27
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,0366020,27
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0378190,23
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0482260,21
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0262940,17
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,0298570,15
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0687080,15
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0701550,05
ZEM Para Piyasası EYF0,0296680,05
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0815610,05
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0769980,05
VEM Para Piyasası EYF0,0733280,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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