BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0461380,15VEM Borçlanma Araçları EYF0,0268680,15Garanti Em. Hay. Borç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,046138
|0,15
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,026868
|0,15
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,054786
|0,14
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,078926
|0,13
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,072002
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020027
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,056952
|0,42
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,049508
|0,40
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,100125
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,099195
|0,06
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,134870
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019006
|0,33
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,018341
|0,33
|Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF
|0,067964
|0,31
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF
|0,019322
|0,27
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,036602
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,037819
|0,23
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048226
|0,21
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026294
|0,17
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,029857
|0,15
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,068708
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,070155
|0,05
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,029668
|0,05
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,081561
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,076998
|0,05
|VEM Para Piyasası EYF
|0,073328
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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