BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,060585 -1,08 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,114686 -1,07 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,074496 -1,07 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,059843 -1,06 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,083758 -1,03 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010466 -0,67 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019933 -0,50 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010623 -0,39 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023902 -0,39 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010680 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,054593 -1,05 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,173208 -0,68 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,117999 -0,66 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,144701 -0,66 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,087054 -0,66 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,088166 -1,03 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,084142 -0,87 VEM Birinci Değişken EYF 0,052623 -0,72 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,132869 -0,70 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,155492 -0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032907 -1,00 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026957 -0,34 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,038750 -0,34 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,032675 -0,32 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069634 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016205 -1,50 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032133 -1,03 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,051708 -1,03 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,056987 -1,02 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,051600 -1,02 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden işlem görüyor Altının kilogramı 494 bin 500 liraya geriledi Vatandaş altın kaplama metal ziynet eşyalarına yöneldi: 10 bin liralık bilezik 100 lira