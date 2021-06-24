BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,060585-1,08
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,114686-1,07
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,074496-1,07
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,059843-1,06
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,083758-1,03
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010466-0,67
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,019933-0,50
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010623-0,39
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,023902-0,39
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010680-0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,054593-1,05
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,173208-0,68
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,117999-0,66
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,144701-0,66
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,087054-0,66
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,088166-1,03
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,084142-0,87
VEM Birinci Değişken EYF0,052623-0,72
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,132869-0,70
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,155492-0,63
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,032907-1,00
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026957-0,34
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,038750-0,34
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,032675-0,32
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,069634-0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,016205-1,50
NN Hay. Em. Altın EYF0,032133-1,03
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,051708-1,03
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,056987-1,02
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,051600-1,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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