BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060585
|-1,08
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,114686
|-1,07
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,074496
|-1,07
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,059843
|-1,06
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,083758
|-1,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010466
|-0,67
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019933
|-0,50
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010623
|-0,39
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023902
|-0,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010680
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,054593
|-1,05
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,173208
|-0,68
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,117999
|-0,66
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,144701
|-0,66
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,087054
|-0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,088166
|-1,03
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,084142
|-0,87
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,052623
|-0,72
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,132869
|-0,70
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,155492
|-0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032907
|-1,00
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026957
|-0,34
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038750
|-0,34
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,032675
|-0,32
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,069634
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016205
|-1,50
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032133
|-1,03
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,051708
|-1,03
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,056987
|-1,02
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,051600
|-1,02
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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