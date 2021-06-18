BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,109088-0,33Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,109088-0,33
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,105245-0,31
VEM Borçlanma Araçları EYF0,026606-0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,050691-1,00
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,118676-1,00
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,036087-0,91
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,035148-0,89
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,063279-0,86
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Dinamik Değişken EYF0,074008-0,76
HEM Dinamik Değişken EYF0,025234-0,75
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,087428-0,65
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,027189-0,63
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,020901-0,60
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027277-0,89
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,039196-0,89
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,049313-0,55
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,021163-0,55
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,070186-0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
VEM Altın Katılım EYF0,056096-0,98
ZEM Altın Katılım EYF0,053611-0,97
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,053999-0,96
HEM Altın Katılım EYF0,033013-0,94
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,049332-0,85
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi
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