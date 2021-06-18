BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,109088-0,33Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,109088 -0,33 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,105245 -0,31 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,026606 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,050691 -1,00 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,118676 -1,00 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,036087 -0,91 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035148 -0,89 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,063279 -0,86 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Dinamik Değişken EYF 0,074008 -0,76 HEM Dinamik Değişken EYF 0,025234 -0,75 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,087428 -0,65 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,027189 -0,63 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,020901 -0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027277 -0,89 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039196 -0,89 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049313 -0,55 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021163 -0,55 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070186 -0,53 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler VEM Altın Katılım EYF 0,056096 -0,98 ZEM Altın Katılım EYF 0,053611 -0,97 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,053999 -0,96 HEM Altın Katılım EYF 0,033013 -0,94 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,049332 -0,85 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi Altının kilogramı 507 bin liraya geriledi