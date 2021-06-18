BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0744040,95Fiba Em. ve Hay.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,074404
|0,95
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,083535
|0,87
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,114576
|0,85
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060518
|0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,157180
|0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010499
|0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010631
|0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010671
|0,14
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023938
|0,10
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019850
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,054372
|2,34
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,068371
|0,86
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016268
|1,37
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,084114
|0,86
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,038394
|0,60
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,154843
|0,49
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,213654
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032908
|0,93
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029486
|0,33
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,014013
|0,21
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,030208
|0,08
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,029375
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,081101
|0,05
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,033840
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,077648
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,076549
|0,04
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025157
|0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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