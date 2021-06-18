BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0744040,95Fiba Em. ve Hay.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0744040,95
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0835350,87
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1145760,85
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0605180,82
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1571800,80
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0104990,19
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0106310,19
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0106710,14
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0239380,10
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0198500,04
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0543722,34
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0683710,86
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0162681,37
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0841140,86
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0383940,60
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1548430,49
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,2136540,41
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0329080,93
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0294860,33
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0140130,21
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0302080,08
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0293750,08
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0811010,05
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0338400,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0776480,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0765490,04
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0251570,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Altının gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi
Altının kilogramı 501 bin 800 liraya geriledi
Altının kilogramı 507 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 507 bin liraya geriledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Aytaç Kara Ozan Tufan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 15:46:33. #1.16#

title