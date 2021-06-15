En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,26 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,26 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
NN Hay. Em. Altın EYF0,032690-1,26
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,052602-1,26
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,055651-1,26
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,057918-1,25
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,054369-1,25
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,017514-1,25
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,051354-1,25
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,052508-1,24
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,016484-1,23
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,051586-1,22
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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