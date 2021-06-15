Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,0421010,28
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0206550,28
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0455380,27
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0647950,27
AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF0,0757950,26
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0527060,76
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0363430,17
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,1784570,14
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0612380,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0179430,44
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0181070,40
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0187310,37
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0207090,37
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0193240,35
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,0294260,18
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0715760,14
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0503440,14
VEM Katılım Standart EYF0,0338030,10
HEM Katılım Standart EYF0,0239130,10
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0304990,05
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0764320,05
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0809790,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0251190,05
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0337890,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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