Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberleri: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,042101 0,28 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020655 0,28 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,045538 0,27 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,064795 0,27 AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF 0,075795 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,052706 0,76 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,036343 0,17 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,178457 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,061238 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017943 0,44 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018107 0,40 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018731 0,37 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,020709 0,37 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,019324 0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,029426 0,18 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,071576 0,14 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050344 0,14 VEM Katılım Standart EYF 0,033803 0,10 HEM Katılım Standart EYF 0,023913 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030499 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,076432 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,080979 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025119 0,05 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,033789 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Altının kilogramı 497 bin 500 liraya geriledi