Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,21 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,18 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,92 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,21 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,18 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,92 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017865 1,21 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018034 1,18 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018662 0,92 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019531 0,85 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018347 0,84 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019165 0,83 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,020250 0,79 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,019256 0,79 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040528 0,75 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028204 0,75 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara