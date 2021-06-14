Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,21 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,18 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,92 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,21 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,18 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,92 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0178651,21
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0180341,18
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0186620,92
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0195310,85
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0183470,84
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0191650,83
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0202500,79
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0192560,79
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0405280,75
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0282040,75
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Angela Merkel Mustafa Şentop Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Atilla Taş Hande Erçel Tuğrul Tülek
Spor Şenol Güneş Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 16:50:22. #1.15#

title