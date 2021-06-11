Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAllianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0767380,30Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0795320,29Allianz Yaşam ve Em. Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları

Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0767380,30
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0795320,29
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0362990,29
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0451760,26
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,0204980,25
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi

AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0530510,83
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0369260,68
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,1046790,66
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1037750,65
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,1622370,50
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar

VEM Dinamik Değişken EYF0,0755900,70
HEM Dinamik Değişken EYF0,0257650,69
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0176520,66
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0178230,63
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0184920,57
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları

Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0293570,37
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0501470,20
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0402270,19
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0279950,18
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0713200,13
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası

MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0304420,06
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF0,0337240,06
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0250730,05
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0808200,05
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0773790,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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