BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010641-0,09Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010641 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,051998 -1,37 HEM Hisse Senedi EYF 0,026545 -0,31 VEM Hisse Senedi EYF 0,103815 -0,31 ZEM Hisse Senedi EYF 0,027590 -0,30 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,101989 -0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021222 -0,40 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,088150 -0,28 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,209814 -0,27 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,117200 -0,25 HEM Katılım Dinamik Değişken EYF 0,031544 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039873 -0,58 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027750 -0,57 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029155 -0,28 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,040176 -0,26 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,033363 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,056331 -0,03 HEM Altın Katılım EYF 0,034380 -0,03 VEM Altın Katılım EYF 0,058526 -0,03 ZEM Altın Katılım EYF 0,055858 -0,03 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,051424 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara