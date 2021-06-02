En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,28 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ve yüzde 0,21 ile "Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,28 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ve yüzde 0,21 ile "Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 8 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,032538-0,28
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,052049-0,28
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF0,019423-0,21
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,018951-0,18
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF0,022576-0,13
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,134006-0,08
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,061397-0,05
Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF0,096257-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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