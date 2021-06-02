En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,28 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ve yüzde 0,21 ile "Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,28 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ve yüzde 0,21 ile "Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu. BES fonları içinde günün kaybettiren 8 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032538 -0,28 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,052049 -0,28 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,019423 -0,21 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018951 -0,18 VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,022576 -0,13 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,134006 -0,08 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,061397 -0,05 Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,096257 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara