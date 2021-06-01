BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,058561-0,78VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,111799-0,74HEM Kamu...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,058561 -0,78 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,111799 -0,74 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,054326 -0,72 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,114293 -0,66 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,121868 -0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010531 -0,42 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023768 -0,24 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010616 -0,21 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010624 -0,11 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019739 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,052193 -0,51 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,069583 -0,43 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,029159 -0,24 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,065559 -0,11 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,137899 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,087427 -0,63 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,116041 -0,56 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,207695 -0,55 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,150812 -0,54 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,037649 -0,54 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032630 -0,18 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,015908 -0,17 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021344 -0,13 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,029936 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,018045 -0,59 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,053166 -0,59 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,054206 -0,59 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,052921 -0,59 NN Hay. Em. Altın EYF 0,033683 -0,59 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu "Duruşma vardı" gerekçesiyle iptal edildi Son dakika haber | Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisi için ortak zam talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu