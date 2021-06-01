BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,058561-0,78VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,111799-0,74HEM Kamu...

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,058561-0,78
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,111799-0,74
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,054326-0,72
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,114293-0,66
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,121868-0,63
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010531-0,42
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,023768-0,24
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010616-0,21
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010624-0,11
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,019739-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,052193-0,51
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,069583-0,43
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,029159-0,24
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,065559-0,11
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,137899-0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,087427-0,63
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,116041-0,56
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,207695-0,55
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,150812-0,54
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,037649-0,54
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,032630-0,18
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF0,015908-0,17
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,021344-0,13
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,029936-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,018045-0,59
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,053166-0,59
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,054206-0,59
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,052921-0,59
NN Hay. Em. Altın EYF0,033683-0,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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