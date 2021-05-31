En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,72 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,53 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,50 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,72 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 0,53 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,50 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,064630 -0,72 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017511 -0,53 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017677 -0,50 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,069880 -0,44 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018363 -0,36 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019936 -0,30 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019233 -0,29 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,019532 -0,28 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018866 -0,27 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018055 -0,26 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara