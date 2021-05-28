BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,104641-0,35Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,108366-0,34Fiba Em. ve Hay.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,104641
|-0,35
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,108366
|-0,34
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,061281
|-0,15
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,099755
|-0,10
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,081949
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019525
|-0,19
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023677
|0,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,101279
|-1,05
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,102083
|-1,04
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,117750
|-0,94
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,157576
|-0,94
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,035647
|-0,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,073290
|-0,82
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,024996
|-0,80
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016809
|-0,77
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020890
|-0,72
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,087799
|-0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049310
|-0,65
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070161
|-0,59
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029009
|-0,37
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,023288
|-0,29
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,032381
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,054014
|-0,16
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017982
|-0,15
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,052729
|-0,15
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,033562
|-0,15
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,053911
|-0,14
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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