BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,104641-0,35Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,108366-0,34Fiba Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,104641 -0,35 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,108366 -0,34 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,061281 -0,15 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,099755 -0,10 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,081949 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019525 -0,19 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023677 0,00 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,101279 -1,05 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,102083 -1,04 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,117750 -0,94 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,157576 -0,94 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,035647 -0,91 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Dinamik Değişken EYF 0,073290 -0,82 HEM Dinamik Değişken EYF 0,024996 -0,80 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016809 -0,77 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020890 -0,72 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,087799 -0,60 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049310 -0,65 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070161 -0,59 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029009 -0,37 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,023288 -0,29 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,032381 -0,22 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,054014 -0,16 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017982 -0,15 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,052729 -0,15 NN Hay. Em. Altın EYF 0,033562 -0,15 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,053911 -0,14 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara