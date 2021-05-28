BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,104641-0,35Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,108366-0,34Fiba Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,104641-0,35
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,108366-0,34
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,061281-0,15
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,099755-0,10
NN Hay. Em. Değ. EYF0,081949-0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,019525-0,19
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0236770,00
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,101279-1,05
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,102083-1,04
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,117750-0,94
NN Hay. Em. His. Sen. EYF0,157576-0,94
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,035647-0,91
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Dinamik Değişken EYF0,073290-0,82
HEM Dinamik Değişken EYF0,024996-0,80
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,016809-0,77
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020890-0,72
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,087799-0,60
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,049310-0,65
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,070161-0,59
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,029009-0,37
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,023288-0,29
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF0,032381-0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,054014-0,16
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,017982-0,15
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,052729-0,15
NN Hay. Em. Altın EYF0,033562-0,15
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,053911-0,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi
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