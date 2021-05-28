Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,0111100,10BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,0111100,10
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,0344920,09
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0641300,09
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0534840,08
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,0450260,08
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0104970,19
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0105870,13
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0106000,10
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0645070,84
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0160050,55
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF0,0225880,36
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0352860,35
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,0488300,19
Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF0,0263970,14
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0212890,21
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0189330,12
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0286700,05
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,0298570,02
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0277900,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0273510,07
ZEM Para Piyasası EYF0,0291950,06
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0715220,06
HEM Para Piyasası EYF0,0263230,06
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0249040,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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