Son dakika ekonomi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haber... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,0111100,10BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF 0,011110 0,10 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,034492 0,09 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,064130 0,09 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,053484 0,08 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,045026 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010497 0,19 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010587 0,13 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010600 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,064507 0,84 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016005 0,55 VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,022588 0,36 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035286 0,35 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,048830 0,19 Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF 0,026397 0,14 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021289 0,21 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018933 0,12 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,028670 0,05 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,029857 0,02 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,027790 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,027351 0,07 ZEM Para Piyasası EYF 0,029195 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,071522 0,06 HEM Para Piyasası EYF 0,026323 0,06 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024904 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara