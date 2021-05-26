BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,082783-0,10VEM Borçlanma Araçları EYF0,026365-0,09Allianz Hayat Em. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,082783-0,10
VEM Borçlanma Araçları EYF0,026365-0,09
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,049044-0,08
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,053481-0,07
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,020758-0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,019399-0,93
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010423-0,51
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,023553-0,39
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010543-0,19
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010571-0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,064209-4,43
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,119483-3,60
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,069555-3,55
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,099290-3,47
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,100777-3,34
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,087206-2,78
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,016661-2,73
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,028161-2,44
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,027202-2,26
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,040416-2,10
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,039278-3,91
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027332-3,86
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,049018-3,43
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,069811-3,26
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,033017-1,81
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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