BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,026388-0,08ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,020449-0,05Allianz Hayat Em. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Borçlanma Araçları EYF0,026388-0,08
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,020449-0,05
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,076448-0,05
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,045050-0,05
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,079185-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,052029-0,68
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,123949-0,20
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,104254-0,14
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,105061-0,14
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,036192-0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,035635-0,37
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,032539-0,27
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,036427-0,21
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,028866-0,17
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,018514-0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,050757-0,11
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,072164-0,09
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,030036-0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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