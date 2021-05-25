BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF0,026388-0,08ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,020449-0,05Allianz Hayat Em. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,026388
|-0,08
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020449
|-0,05
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,076448
|-0,05
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,045050
|-0,05
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,079185
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,052029
|-0,68
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,123949
|-0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,104254
|-0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,105061
|-0,14
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,036192
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,035635
|-0,37
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,032539
|-0,27
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,036427
|-0,21
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,028866
|-0,17
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,018514
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050757
|-0,11
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,072164
|-0,09
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,030036
|-0,07
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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