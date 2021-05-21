BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,059960-0,87
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,035368-0,82
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,052287-0,79
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,089313-0,72
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,192192-0,72
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
HEM Katılım Dinamik Değişken EYF0,031752-0,43
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,028856-0,40
NN Hay. Em. Din. Değ. EYF0,050597-0,38
Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF0,022086-0,34
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,129486-0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,050694-0,79
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,072050-0,79
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,040846-0,78
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,028405-0,77
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,040431-0,41
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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