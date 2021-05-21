BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,059960 -0,87 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035368 -0,82 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,052287 -0,79 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,089313 -0,72 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,192192 -0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar HEM Katılım Dinamik Değişken EYF 0,031752 -0,43 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,028856 -0,40 NN Hay. Em. Din. Değ. EYF 0,050597 -0,38 Allianz Hayat Em. Din. Değ. EYF 0,022086 -0,34 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,129486 -0,32 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050694 -0,79 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,072050 -0,79 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040846 -0,78 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028405 -0,77 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,040431 -0,41 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara 18 yaş altına Bireysel Emeklilik Sistemi teklifi Meclis'ten geçti