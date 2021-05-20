BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,058181-0,18Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,079903-0,17AvivaSA Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,058181
|-0,18
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,079903
|-0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,060346
|-0,17
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,150795
|-0,16
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,151253
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010370
|-0,45
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010492
|-0,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010526
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,085268
|-0,53
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,020754
|-0,34
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,081305
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,031814
|-0,27
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,021330
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,033293
|-0,08
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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