En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,53 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 0,45 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF" ve yüzde 0,34 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,53 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 0,45 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF" ve yüzde 0,34 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,085268 -0,53 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010370 -0,45 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020754 -0,34 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,031814 -0,27 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010492 -0,22 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,058181 -0,18 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,079903 -0,17 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,060346 -0,17 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,150795 -0,16 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,151253 -0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara