En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,53 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 0,45 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF" ve yüzde 0,34 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,53 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF", yüzde 0,45 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF" ve yüzde 0,34 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,085268-0,53
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010370-0,45
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,020754-0,34
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,031814-0,27
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010492-0,22
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,058181-0,18
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,079903-0,17
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,060346-0,17
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,150795-0,16
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,151253-0,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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