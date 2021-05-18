BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,044949-0,08Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,044949-0,08
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,030807-0,07
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,020716-0,07
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,041634-0,06
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,020411-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,102628-0,25
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF0,022451-0,24
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015698-0,23
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,041127-0,17
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Stand. EYF0,020685-0,14
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF0,019669-0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF0,019110-0,07
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,021143-0,07
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,030159-0,02
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,029360-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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