BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,044949-0,08Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,044949
|-0,08
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF
|0,030807
|-0,07
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,020716
|-0,07
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,041634
|-0,06
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020411
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,102628
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,022451
|-0,24
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015698
|-0,23
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,041127
|-0,17
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Stand. EYF
|0,020685
|-0,14
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF
|0,019669
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,019110
|-0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,021143
|-0,07
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,030159
|-0,02
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,029360
|-0,01
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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