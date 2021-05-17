BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,044595-0,59Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,059988-0,42Fiba Em. ve Hay.D.B.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,044595-0,59
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,059988-0,42
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,079470-0,29
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF0,157173-0,06
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,057326-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,019393-0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,035376-0,43
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,060157-0,26
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,049000-0,25
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,069517-0,24
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,052359-0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF0,017263-0,30
VEM Dinamik Değişken EYF0,073415-0,20
HEM Dinamik Değişken EYF0,025037-0,20
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,028756-0,16
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,107365-0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,040966-0,07
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,028492-0,06
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,072149-0,05
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,023444-0,02
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,050744-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,051276-0,01
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,017064-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi
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