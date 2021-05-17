BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,044595-0,59Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,059988-0,42Fiba Em. ve Hay.D.B.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,044595 -0,59 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,059988 -0,42 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,079470 -0,29 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,157173 -0,06 ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,057326 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019393 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035376 -0,43 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,060157 -0,26 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,049000 -0,25 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,069517 -0,24 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,052359 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,017263 -0,30 VEM Dinamik Değişken EYF 0,073415 -0,20 HEM Dinamik Değişken EYF 0,025037 -0,20 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,028756 -0,16 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,107365 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040966 -0,07 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028492 -0,06 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,072149 -0,05 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,023444 -0,02 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,050744 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,051276 -0,01 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017064 -0,01 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara