BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,044595-0,59Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,059988-0,42Fiba Em. ve Hay.D.B.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,044595
|-0,59
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,059988
|-0,42
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,079470
|-0,29
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,157173
|-0,06
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,057326
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019393
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035376
|-0,43
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,060157
|-0,26
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,049000
|-0,25
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,069517
|-0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,052359
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,017263
|-0,30
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,073415
|-0,20
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,025037
|-0,20
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,028756
|-0,16
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,107365
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040966
|-0,07
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,028492
|-0,06
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,072149
|-0,05
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,023444
|-0,02
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050744
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,051276
|-0,01
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017064
|-0,01
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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