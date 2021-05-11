BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,070735-0,15AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,059949-0,13NN Hay. Em. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,070735 -0,15 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,059949 -0,13 NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,072710 -0,10 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,149547 -0,08 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,057487 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010354 -0,11 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010464 -0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010493 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,048607 -3,30 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,036426 -0,76 BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF 0,023209 -0,21 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,113431 -0,16 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,147607 -0,14 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,202950 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,031567 -0,30 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara Hazine ve Maliye Bakanlığı "kur farkı vergisi" iddialarını yalanladı Açıklaması AK Parti'den yeni ekonomi paketi: 18 yaş altı vatandaşlar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil edilecek