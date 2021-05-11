BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,070735-0,15AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,059949-0,13NN Hay. Em. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,070735-0,15
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,059949-0,13
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,072710-0,10
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,149547-0,08
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,057487-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010354-0,11
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010464-0,05
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010493-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,048607-3,30
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,036426-0,76
BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF0,023209-0,21
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,113431-0,16
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,147607-0,14
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,202950-0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,031567-0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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