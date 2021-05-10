BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,060029-0,11AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,118146-0,05MetLife Em. ve Hay. K.D.B.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,060029-0,11
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,118146-0,05
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,057517-0,02
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,110664-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015546-0,37
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,035819-0,25
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,035214-0,23
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,080571-0,14
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,028674-0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,031663-0,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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