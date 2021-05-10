BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1022610,30Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0445270,28Allianz Yaşam ve Em. Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,102261 0,30 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,044527 0,28 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,078890 0,28 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,076139 0,27 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,150075 0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023369 0,51 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019485 0,46 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010365 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010495 0,12 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010469 0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,052685 1,45 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,029033 1,15 Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,031906 1,12 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,036128 1,01 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,119030 0,94 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020360 1,70 VEM Dinamik Değişken EYF 0,073364 1,09 HEM Dinamik Değişken EYF 0,025030 1,06 AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF 0,029920 0,90 AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,077071 0,89 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,028475 0,38 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040946 0,38 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018944 0,30 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,040419 0,30 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021250 0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,031483 1,52 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052329 1,52 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,050689 1,51 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,055789 1,51 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,016864 1,50 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,079588 0,15 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,075054 0,15 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,076132 0,15 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024695 0,15 HEM Para Piyasası EYF 0,026096 0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara