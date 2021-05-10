BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1022610,30Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0445270,28Allianz Yaşam ve Em. Borç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1022610,30
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0445270,28
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0788900,28
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0761390,27
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1500750,26
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0233690,51
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0194850,46
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0103650,14
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0104950,12
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0104690,11
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0526851,45
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0290331,15
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0319061,12
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0361281,01
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,1190300,94
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0203601,70
VEM Dinamik Değişken EYF0,0733641,09
HEM Dinamik Değişken EYF0,0250301,06
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF0,0299200,90
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF0,0770710,89
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0284750,38
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0409460,38
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0189440,30
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,0404190,30
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0212500,29
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0314831,52
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0523291,52
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0506891,51
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0557891,51
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,0168641,50
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0795880,15
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0750540,15
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0761320,15
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0246950,15
HEM Para Piyasası EYF0,0260960,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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