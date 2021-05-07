BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,057529-0,07AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,057529-0,07
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,060096-0,05
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,070831-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,019395-0,01
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,023251-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,051934-0,98
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,049989-0,42
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,121080-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,032079-0,54
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,036382-0,53
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,201553-0,48
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,112700-0,39
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,146755-0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,031695-0,27
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,029847-0,08
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,028885-0,08
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,032661-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,016614-0,15
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,049933-0,12
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,054960-0,12
NN Hay. Em. Altın EYF0,031012-0,12
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,051547-0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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