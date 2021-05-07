BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,057529-0,07AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,057529 -0,07 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,060096 -0,05 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,070831 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019395 -0,01 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023251 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,051934 -0,98 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,049989 -0,42 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,121080 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,032079 -0,54 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,036382 -0,53 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,201553 -0,48 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,112700 -0,39 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,146755 -0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,031695 -0,27 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,029847 -0,08 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,028885 -0,08 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,032661 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,016614 -0,15 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,049933 -0,12 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,054960 -0,12 NN Hay. Em. Altın EYF 0,031012 -0,12 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,051547 -0,12 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara