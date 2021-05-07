BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,057529-0,07AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,057529
|-0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,060096
|-0,05
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,070831
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019395
|-0,01
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023251
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,051934
|-0,98
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,049989
|-0,42
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,121080
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,032079
|-0,54
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,036382
|-0,53
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,201553
|-0,48
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,112700
|-0,39
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,146755
|-0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,031695
|-0,27
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,029847
|-0,08
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028885
|-0,08
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,032661
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,016614
|-0,15
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,049933
|-0,12
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,054960
|-0,12
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031012
|-0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,051547
|-0,12
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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