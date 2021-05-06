BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF0,030627-0,05
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF0,044661-0,04
ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF0,020284-0,02
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF0,020574-0,01
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF0,011031-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,100157-0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,040381-0,15
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Stand. EYF0,020496-0,12
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. Gr. EYF0,025610-0,11
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,020473-0,09
Axa Hayat ve Em. Değ. EYF0,026649-0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,023440-0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,051181-0,07
ZEM Altın Katılım EYF0,050867-0,06
VEM Altın Katılım EYF0,053173-0,05
HEM Altın Katılım EYF0,031346-0,05
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,016639-0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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