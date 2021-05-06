BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF 0,030627 -0,05 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,044661 -0,04 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020284 -0,02 Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF 0,020574 -0,01 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF 0,011031 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,100157 -0,12 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF 0,040381 -0,15 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Stand. EYF 0,020496 -0,12 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. Gr. EYF 0,025610 -0,11 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,020473 -0,09 Axa Hayat ve Em. Değ. EYF 0,026649 -0,07 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,023440 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,051181 -0,07 ZEM Altın Katılım EYF 0,050867 -0,06 VEM Altın Katılım EYF 0,053173 -0,05 HEM Altın Katılım EYF 0,031346 -0,05 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,016639 -0,04 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara