BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF
|0,030627
|-0,05
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,044661
|-0,04
|ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF
|0,020284
|-0,02
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,020574
|-0,01
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,011031
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,100157
|-0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,040381
|-0,15
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Stand. EYF
|0,020496
|-0,12
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Den. Değ. Gr. EYF
|0,025610
|-0,11
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,020473
|-0,09
|Axa Hayat ve Em. Değ. EYF
|0,026649
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,023440
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,051181
|-0,07
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,050867
|-0,06
|VEM Altın Katılım EYF
|0,053173
|-0,05
|HEM Altın Katılım EYF
|0,031346
|-0,05
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,016639
|-0,04
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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