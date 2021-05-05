BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,019316-0,55Allianz Yaşam ve Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,019316-0,55
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,023191-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,050064-1,54
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,052256-1,01
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,068670-0,67
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,064739-0,53
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,028517-0,45
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,036427-0,94
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,201299-0,77
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,146365-0,73
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,112522-0,72
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF0,031917-0,50
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,018849-0,30
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF0,023888-0,13
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,023463-0,06
VEM Katılım Dengeli Değişken EYF0,029840-0,04
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF0,032607-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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