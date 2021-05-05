BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,019316-0,55Allianz Yaşam ve Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019316 -0,55 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023191 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,050064 -1,54 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,052256 -1,01 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068670 -0,67 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,064739 -0,53 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,028517 -0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,036427 -0,94 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,201299 -0,77 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,146365 -0,73 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,112522 -0,72 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,031917 -0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018849 -0,30 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,023888 -0,13 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,023463 -0,06 VEM Katılım Dengeli Değişken EYF 0,029840 -0,04 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,032607 -0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara