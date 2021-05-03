BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,051038 -1,14 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,060148 -0,84 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,058970 -0,58 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034701 -0,54 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,153522 -0,29 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020006 -1,03 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016413 -0,21 HEM Dinamik Değişken EYF 0,024367 -0,16 VEM Dinamik Değişken EYF 0,071377 -0,15 NN Hay. Em. Karma EYF 0,139244 -0,09 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara