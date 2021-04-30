En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,06 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF", yüzde 0,04 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" ve yüzde 0,03 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,06 ile "Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF", yüzde 0,04 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" ve yüzde 0,03 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 4 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,036383-0,06
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,059010-0,04
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015500-0,03
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF0,080015-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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