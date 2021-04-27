En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,60 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,20 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,18 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,60 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,20 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,18 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015617-0,60
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,017106-0,20
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,100499-0,18
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,017264-0,16
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,147162-0,16
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,075120-0,15
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,077855-0,15
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,097612-0,13
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,147676-0,13
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,035576-0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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