En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,60 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,20 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,18 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,60 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,20 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,18 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015617 -0,60 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017106 -0,20 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,100499 -0,18 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017264 -0,16 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,147162 -0,16 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,075120 -0,15 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,077855 -0,15 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,097612 -0,13 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,147676 -0,13 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035576 -0,12 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk Sezercik'in boşandığı eşi Zeynep Yılmaz, eski kayınvalidesine dolandırıcılık davası açtı