BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,075345-0,31Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,078071-0,30Allianz Yaşam ve Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,075345-0,31
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,078071-0,30
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,035670-0,27
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,072151-0,25
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,063381-0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,018795-0,57
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,022708-0,33
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,009979-0,20
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010232-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,060637-3,63
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,049537-3,32
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,093077-2,77
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,125969-2,68
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,075877-2,68
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,025910-2,31
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,026984-2,08
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,082201-2,04
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,015727-1,92
AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF0,084800-1,56
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,046399-2,90
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026241-2,85
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,037746-2,85
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,066041-2,82
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,027649-1,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Nikos Dendias Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Muslera Sergen Yalçın Oğuzhan Özyakup Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 16:06:11. #1.14#

title