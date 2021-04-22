BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0772630,50MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,077263
|0,50
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,055984
|0,49
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF
|0,014772
|0,42
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,059029
|0,42
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,068947
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,050986
|1,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,082953
|0,54
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015624
|0,42
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,078861
|0,42
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,036071
|0,19
|BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF
|0,022999
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,030942
|0,52
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,028000
|0,05
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013732
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,050053
|1,30
|VEM Altın Katılım EYF
|0,051983
|1,29
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030272
|1,25
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048772
|1,25
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047688
|1,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024496
|0,05
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,078947
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,029732
|0,05
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,076311
|0,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,067974
|0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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