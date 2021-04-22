BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0772630,50MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0772630,50
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0559840,49
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0147720,42
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0590290,42
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0689470,40
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,0509861,90
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0829530,54
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0156240,42
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0788610,42
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0360710,19
BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF0,0229990,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0309420,52
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0280000,05
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0137320,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0500531,30
VEM Altın Katılım EYF0,0519831,29
NN Hay. Em. Altın EYF0,0302721,25
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0487721,25
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0476881,25
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0244960,05
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0789470,05
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0297320,05
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0763110,05
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0679740,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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