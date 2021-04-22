BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0772630,50MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,077263 0,50 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,055984 0,49 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF 0,014772 0,42 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,059029 0,42 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,068947 0,40 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,050986 1,90 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,082953 0,54 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015624 0,42 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,078861 0,42 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,036071 0,19 BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF 0,022999 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,030942 0,52 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,028000 0,05 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013732 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,050053 1,30 VEM Altın Katılım EYF 0,051983 1,29 NN Hay. Em. Altın EYF 0,030272 1,25 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048772 1,25 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,047688 1,25 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024496 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,078947 0,05 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,029732 0,05 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,076311 0,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,067974 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara