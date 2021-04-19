BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0989630,72Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1448630,72Allianz Hayat Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,098963
|0,72
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,144863
|0,72
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,145274
|0,69
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,105480
|0,68
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,095822
|0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010059
|0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010258
|0,25
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022857
|0,24
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010326
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,059001
|0,78
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,058076
|0,72
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,034892
|0,69
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,027935
|0,18
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,097786
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,082483
|0,57
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,124213
|0,51
|HEM Katılım Dinamik Değişken EYF
|0,031378
|0,43
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015460
|0,41
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,199838
|0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027960
|0,85
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040231
|0,85
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049423
|0,50
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070228
|0,47
|Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF
|0,033062
|0,43
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048692
|2,83
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029736
|1,19
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,052771
|1,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,049459
|1,19
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,046848
|1,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026862
|0,16
|HEM Para Piyasası EYF
|0,025854
|0,16
|VEM Para Piyasası EYF
|0,070870
|0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,070254
|0,16
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,076203
|0,16
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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