BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0989630,72Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1448630,72Allianz Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,098963 0,72 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,144863 0,72 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,145274 0,69 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,105480 0,68 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,095822 0,68 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010059 0,35 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010258 0,25 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022857 0,24 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010326 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,059001 0,78 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,058076 0,72 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034892 0,69 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,027935 0,18 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 0,097786 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,082483 0,57 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,124213 0,51 HEM Katılım Dinamik Değişken EYF 0,031378 0,43 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015460 0,41 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,199838 0,37 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027960 0,85 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040231 0,85 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049423 0,50 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,070228 0,47 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,033062 0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,048692 2,83 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029736 1,19 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,052771 1,19 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,049459 1,19 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,046848 1,18 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026862 0,16 HEM Para Piyasası EYF 0,025854 0,16 VEM Para Piyasası EYF 0,070870 0,16 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,070254 0,16 Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,076203 0,16 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara