BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0989630,72Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1448630,72Allianz Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0989630,72
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1448630,72
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1452740,69
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,1054800,68
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0958220,68
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,0100590,35
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0102580,25
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,0228570,24
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0103260,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0590010,78
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0580760,72
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0348920,69
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0279350,18
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,0977860,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0824830,57
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1242130,51
HEM Katılım Dinamik Değişken EYF0,0313780,43
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0154600,41
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1998380,37
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0279600,85
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0402310,85
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0494230,50
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0702280,47
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,0330620,43
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0486922,83
NN Hay. Em. Altın EYF0,0297361,19
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0527711,19
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0494591,19
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0468481,18
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0268620,16
HEM Para Piyasası EYF0,0258540,16
VEM Para Piyasası EYF0,0708700,16
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0702540,16
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0762030,16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Müge Anlı İrem Derici Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 16:21:53. #1.14#

title