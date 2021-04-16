En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,12 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,92 ile "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,91 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,12 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,92 ile "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,91 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu. BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,052632 -1,12 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027724 -0,92 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039892 -0,91 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,065469 -0,79 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,119028 -0,55 HEM Katılım Dinamik Değişken EYF 0,031245 -0,42 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,032919 -0,41 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018655 -0,40 VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF 0,039676 -0,40 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,014888 -0,36 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara