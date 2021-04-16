En fazla kaybettiren BES fonları
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En fazla kaybettiren BES fonları

En fazla kaybettiren BES fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,12 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,92 ile "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,91 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,12 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,92 ile "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 0,91 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,052632-1,12
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027724-0,92
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,039892-0,91
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,065469-0,79
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,119028-0,55
HEM Katılım Dinamik Değişken EYF0,031245-0,42
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,032919-0,41
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,018655-0,40
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,039676-0,40
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,014888-0,36
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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