Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son Dakika | BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika gelişmesine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,035243-0,15Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,035243-0,15
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,047845-0,14
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF0,033797-0,12
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,077171-0,11
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,074518-0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,019205-0,14
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,022748-0,08
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010013-0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,052369-2,09
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,067284-1,62
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,064934-1,51
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,117679-1,49
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF0,095184-1,44
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,019471-1,40
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,031474-1,09
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,026743-1,01
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF0,039031-1,00
Fiba Em. ve Hay. Atak Değ. EYF0,065631-0,92
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027470-1,33
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,039526-1,32
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,069124-0,97
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,048683-0,95
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,032746-0,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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