BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0969990,50Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0682790,48Anadolu Hayat Em. İki. K.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0969990,50
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,0682790,48
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,1006160,47
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,0553320,46
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF0,0571500,44
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,0102220,01
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0102950,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF0,0359930,49
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,1440400,36
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,1235300,35
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,1107940,33
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1986160,32
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0308920,44
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0279320,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0297240,53
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0494350,53
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0478970,53
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0468280,52
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0478910,52
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0786760,29
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0295420,07
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0741100,05
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0243840,05
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0732410,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 15:48:02. #1.16#
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