BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,105738-0,20AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,058501-0,19AvivaSA Em. ve Hay. D.B.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,105738-0,20
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,058501-0,19
AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF0,113192-0,17
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,143824-0,16
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,143326-0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,019232-0,48
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,010018-0,34
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,022767-0,32
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010221-0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,065932-2,93
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,068390-2,48
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,119463-2,04
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,170412-1,68
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,053487-1,67
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,027865-1,29
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,027017-1,27
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF0,106078-1,22
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF0,084842-1,17
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,016135-1,16
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027841-1,40
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,040053-1,40
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,049149-0,95
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,069801-0,93
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,028835-0,73
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,046584-0,55
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,047642-0,55
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,047646-0,55
NN Hay. Em. Altın EYF0,029567-0,54
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,015887-0,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 16:46:25. #1.14#
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