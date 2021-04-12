BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,105738-0,20AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,058501-0,19AvivaSA Em. ve Hay. D.B.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,105738 -0,20 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,058501 -0,19 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,113192 -0,17 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,143824 -0,16 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,143326 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019232 -0,48 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010018 -0,34 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022767 -0,32 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010221 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,065932 -2,93 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,068390 -2,48 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,119463 -2,04 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,170412 -1,68 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,053487 -1,67 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,027865 -1,29 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,027017 -1,27 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,106078 -1,22 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,084842 -1,17 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,016135 -1,16 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027841 -1,40 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,040053 -1,40 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049149 -0,95 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069801 -0,93 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,028835 -0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,046584 -0,55 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,047642 -0,55 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047646 -0,55 NN Hay. Em. Altın EYF 0,029567 -0,54 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,015887 -0,54 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk