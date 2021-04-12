BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF0,105738-0,20AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,058501-0,19AvivaSA Em. ve Hay. D.B.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,105738
|-0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,058501
|-0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,113192
|-0,17
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,143824
|-0,16
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,143326
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019232
|-0,48
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010018
|-0,34
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,022767
|-0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010221
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,065932
|-2,93
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,068390
|-2,48
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,119463
|-2,04
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,170412
|-1,68
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,053487
|-1,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,027865
|-1,29
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,027017
|-1,27
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,106078
|-1,22
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,084842
|-1,17
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016135
|-1,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027841
|-1,40
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040053
|-1,40
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049149
|-0,95
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,069801
|-0,93
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,028835
|-0,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,046584
|-0,55
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,047642
|-0,55
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,047646
|-0,55
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,029567
|-0,54
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,015887
|-0,54
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk
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