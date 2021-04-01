Son dakika! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,103545-0,02Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,103545
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009984
|-0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010181
|-0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010253
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,053766
|-1,09
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,097286
|-0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,097915
|-0,56
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,033397
|-0,51
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,128424
|-0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,027204
|-0,54
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015468
|-0,53
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,033649
|-0,33
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,046970
|-0,27
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,015977
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029063
|-0,64
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,031321
|-0,06
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,028432
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,015756
|-0,12
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,047321
|-0,03
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,044343
|-0,03
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,014878
|-0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,048818
|-0,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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