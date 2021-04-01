Son dakika! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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Son dakika! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Edinilen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,103545-0,02Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,103545-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,009984-0,12
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010181-0,05
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010253-0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,053766-1,09
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,097286-0,57
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,097915-0,56
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,033397-0,51
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,128424-0,45
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,027204-0,54
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,015468-0,53
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,033649-0,33
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF0,046970-0,27
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,015977-0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,029063-0,64
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,031321-0,06
Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF0,028432-0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,015756-0,12
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,047321-0,03
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,044343-0,03
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,014878-0,03
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,048818-0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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