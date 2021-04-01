Son dakika! BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Edinilen son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,103545-0,02Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,103545 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009984 -0,12 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010181 -0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010253 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,053766 -1,09 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,097286 -0,57 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,097915 -0,56 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,033397 -0,51 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,128424 -0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,027204 -0,54 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015468 -0,53 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033649 -0,33 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,046970 -0,27 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,015977 -0,24 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029063 -0,64 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,031321 -0,06 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,028432 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,015756 -0,12 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,047321 -0,03 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,044343 -0,03 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,014878 -0,03 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,048818 -0,03 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara