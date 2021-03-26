Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,096063-0,24Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,092412-0,23Anadolu Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,096063 -0,24 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,092412 -0,23 Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,074556 -0,08 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,065534 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,022092 -0,66 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,018759 -0,29 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,009793 -0,10 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010071 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,069057 -2,08 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,055759 -1,90 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,167063 -1,84 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,033414 -1,81 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,054240 -1,60 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,027323 -1,60 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,134887 -1,32 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,104009 -1,30 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,186695 -1,27 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033685 -1,18 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027309 -0,95 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039260 -0,94 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,047062 -0,87 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,066743 -0,72 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029018 -0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,015391 -0,75 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,046235 -0,55 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,045206 -0,55 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,047699 -0,54 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,014555 -0,54 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara