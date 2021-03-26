Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bir son dakika haberine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,096063-0,24Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,092412-0,23Anadolu Hayat Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,096063-0,24
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,092412-0,23
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,074556-0,08
Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF0,065534-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF0,022092-0,66
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,018759-0,29
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,009793-0,10
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010071-0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,069057-2,08
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,055759-1,90
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,167063-1,84
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,033414-1,81
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,054240-1,60
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,027323-1,60
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,134887-1,32
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,104009-1,30
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,186695-1,27
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,033685-1,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,027309-0,95
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,039260-0,94
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,047062-0,87
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,066743-0,72
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,029018-0,64
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,015391-0,75
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,046235-0,55
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,045206-0,55
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,047699-0,54
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,014555-0,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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