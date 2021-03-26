BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0727130,60VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1000190,59Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,072713 0,60 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,100019 0,59 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,093845 0,59 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,049050 0,59 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,138107 0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010171 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015078 0,61 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,034794 0,26 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Den. Değ. Gr. EYF 0,021894 0,22 HEM Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF 0,019746 0,16 Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF 0,018371 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,018405 0,47 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,027528 0,11 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,013619 0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024169 0,07 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,069373 0,06 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,073560 0,06 Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,026522 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,074544 0,06 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara