BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0727130,60VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1000190,59Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0727130,60
VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1000190,59
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0938450,59
HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,0490500,59
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1381070,57
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,0101710,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0150780,61
Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF0,0347940,26
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Den. Değ. Gr. EYF0,0218940,22
HEM Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF0,0197460,16
Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF0,0183710,15
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0184050,47
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0275280,11
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0136190,03
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0241690,07
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0693730,06
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0735600,06
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0265220,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0745440,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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