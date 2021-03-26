BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0727130,60VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF0,1000190,59Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,072713
|0,60
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,100019
|0,59
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,093845
|0,59
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,049050
|0,59
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,138107
|0,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010171
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015078
|0,61
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,034794
|0,26
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Den. Değ. Gr. EYF
|0,021894
|0,22
|HEM Kamu Borçlanma Araçları Standart EYF
|0,019746
|0,16
|Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF
|0,018371
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,018405
|0,47
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,027528
|0,11
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013619
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024169
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,069373
|0,06
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,073560
|0,06
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026522
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,074544
|0,06
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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