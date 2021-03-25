Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Son dakika haberler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren 2 fon şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren 2 fon şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,020122-0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,024153-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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