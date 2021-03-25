Son dakika... BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberler: Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren 2 fon şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük kaybettiren 2 fon şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,020122
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024153
|-0,01
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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