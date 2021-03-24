Son dakika! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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Son dakika! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

24.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:40
Son dakika! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Son dakika haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0745160,12Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0270260,05AvivaSA Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0745160,12
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0270260,05
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0247750,04
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF0,0556542,52
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0332022,15
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0637990,72
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0333590,22
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,1163300,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0193012,71
HEM Katılım Dinamik Değişken EYF0,0304230,83
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0201420,32
BNP Paribas Cardif Em. Den. Değ. EYF0,0781720,30
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0307500,25
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0380671,38
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,0264781,37
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0455271,10
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0645361,02
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,0385580,74
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0670250,04
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0751950,02
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0734070,01
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0744550,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 15:46:14. #1.15#
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