Son dakika! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
24.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:40
Son dakika haberi... Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF0,0745160,12Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0270260,05AvivaSA Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,074516
|0,12
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,027026
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,024775
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,055654
|2,52
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,033202
|2,15
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,063799
|0,72
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,033359
|0,22
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,116330
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019301
|2,71
|HEM Katılım Dinamik Değişken EYF
|0,030423
|0,83
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,020142
|0,32
|BNP Paribas Cardif Em. Den. Değ. EYF
|0,078172
|0,30
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,030750
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038067
|1,38
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026478
|1,37
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,045527
|1,10
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,064536
|1,02
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,038558
|0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,067025
|0,04
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,075195
|0,02
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,073407
|0,01
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,074455
|0,01
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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