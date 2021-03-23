BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
23.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:20
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,035051-5,85Allianz Hayat Em. Borç. Araç.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035051
|-5,85
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,074394
|-5,33
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,077160
|-5,20
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,040831
|-4,01
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,047579
|-4,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,009737
|-1,84
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010037
|-0,86
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010135
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,063345
|-9,82
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,166130
|-9,66
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,024851
|-9,61
|ZEM Hisse Senedi EYF
|0,025814
|-9,57
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,068294
|-9,57
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,017260
|-13,05
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,017232
|-12,37
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,018069
|-10,36
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,027215
|-8,75
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,018953
|-8,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,037550
|-8,53
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,045032
|-8,52
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026119
|-8,42
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,063886
|-8,24
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,038273
|-4,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,067001
|-0,01
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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