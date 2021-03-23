BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

23.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:20
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,035051-5,85Allianz Hayat Em. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,035051-5,85
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,074394-5,33
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,077160-5,20
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF0,040831-4,01
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,047579-4,00
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF0,009737-1,84
AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF0,010037-0,86
AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF0,010135-0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,063345-9,82
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF0,166130-9,66
HEM Hisse Senedi EYF0,024851-9,61
ZEM Hisse Senedi EYF0,025814-9,57
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,068294-9,57
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,017260-13,05
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,017232-12,37
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,018069-10,36
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,027215-8,75
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,018953-8,36
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
HEM Katılım Hisse Senedi EYF0,037550-8,53
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,045032-8,52
VEM Katılım Hisse Senedi EYF0,026119-8,42
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,063886-8,24
VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF0,038273-4,32
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,067001-0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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