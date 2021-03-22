BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
22.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:52
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0813930,28Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0785810,27Allianz Yaşam ve Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,081393
|0,28
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,078581
|0,27
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,037228
|0,23
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,065210
|0,23
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,034238
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,019850
|0,37
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,019664
|0,36
|HEM Temkinli Değişken EYF
|0,017353
|0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF
|0,071889
|0,14
|VEM Temkinli Değişken EYF
|0,031086
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,013602
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,073456
|0,14
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,074415
|0,14
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,075167
|0,14
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,026497
|0,14
|HEM Para Piyasası EYF
|0,025507
|0,14
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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