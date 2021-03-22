BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

22.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:52
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0813930,28Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0785810,27Allianz Yaşam ve Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0813930,28
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0785810,27
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0372280,23
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0652100,23
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF0,0342380,22
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0198500,37
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0196640,36
HEM Temkinli Değişken EYF0,0173530,17
AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF0,0718890,14
VEM Temkinli Değişken EYF0,0310860,13
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0136020,10
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0734560,14
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0744150,14
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0751670,14
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0264970,14
HEM Para Piyasası EYF0,0255070,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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